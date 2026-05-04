2026, 04 мая 17:31

«Забег памяти» в честь подвига партизанов прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В воскресенье, 3 мая, в Брянске прошло спортивное мероприятие «Забег памяти». Его посвятили командира партизанского отряда Александра Виноградова, насчитывающего более 900 бойцов. В забеге приняли участие более двухсот воспитанников спортивных школ Брянска и области.

«Забег памяти» это патриотическое мероприятие в честь тех, кто сражался за нашу Родину и свободу. Мы помним и гордимся подвигами наших земляков», — отметил депутат Фокинского городского Совета народных депутатов и организатор добровольческих гуманитарных миссий в зону СВО Михаил Щекатуров.