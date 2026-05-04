Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

«Забег памяти» в честь подвига партизанов прошёл в Брянске

2026, 04 мая 17:31
«Забег памяти» в честь подвига партизанов прошёл в Брянске
Источник фото

«Забег памяти» в честь подвига партизанов прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В воскресенье, 3 мая, в Брянске прошло спортивное мероприятие «Забег памяти». Его посвятили командира партизанского отряда Александра Виноградова, насчитывающего более 900 бойцов. В забеге приняли участие более двухсот воспитанников спортивных школ Брянска и области. 

«Забег памяти» это патриотическое мероприятие в честь тех, кто сражался за нашу Родину и свободу. Мы помним и гордимся подвигами наших земляков», — отметил депутат Фокинского городского Совета народных депутатов и организатор добровольческих гуманитарных миссий в зону СВО Михаил Щекатуров.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Новую скульптуру Романа Брянского торжественно открыли в парке областного центра
04 мая 10:36
Новую скульптуру Романа Брянского торжественно открыли в парке областного центра
В Брянске стартовало строительство дороги-дублёра улицы Карачижской
30 апреля 17:33
В Брянске стартовало строительство дороги-дублёра улицы Карачижской
Памятник Болгарским патриотам отремонтировали сотрудники предприятия в Брянске
30 апреля 16:03
Памятник Болгарским патриотам отремонтировали сотрудники предприятия в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15053) брянск (6928) ДТП (2737) ГИБДД (2287) прокуратура (2094) уголовное дело (2044) Александр Богомаз (1976) суд (1789) авария (1654) мчс (1537) коронавирус (1272) умвд (1064)