Происшествия

Дело о даче взятки полицейскому рассмотрит суд в Брянске

2026, 29 апреля 14:38
Дело о даче взятки полицейскому рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о даче взятки. Приговор выслушает 55-летний житель посёлка Супонево. 

По версии следствия, фигурант обратился к полицейскому с просьбой помочь освободить от уголовной ответственности его родственника, обвиняемого в разбойном нападении. Он предложил правоохранителю за незаконные действия пять миллионов рублей. Страж порядка сообщил о предложении своему руководству. 

Передача взятки прошла в рамках оперативно-разыскных мероприятий. В январе 2026 года обвиняемый отдал полицейскому два миллиона рублей и был задержан.

