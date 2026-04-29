Дело о даче взятки полицейскому рассмотрит суд в Брянске

2026, 29 апреля 14:38

Дело о даче взятки полицейскому рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о даче взятки. Приговор выслушает 55-летний житель посёлка Супонево.

По версии следствия, фигурант обратился к полицейскому с просьбой помочь освободить от уголовной ответственности его родственника, обвиняемого в разбойном нападении. Он предложил правоохранителю за незаконные действия пять миллионов рублей. Страж порядка сообщил о предложении своему руководству.

Передача взятки прошла в рамках оперативно-разыскных мероприятий. В январе 2026 года обвиняемый отдал полицейскому два миллиона рублей и был задержан.