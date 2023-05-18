25-летний байкер с двумя пассажирами чуть не попал под поезд в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на железнодорожном переезде посёлка Белые Берега. С поездом столкнулся мотоцикл. Водитель с места ДТП скрылся.

Инспекторы установили, что за рулём мотоцикла «ИЖ-Юпитер» находился 25-летний брянец. На переезде при закрытом шлагбауме байкер выехал на тротуар. Транспорт съехал на пути и застрял. Увидев приближающийся поезд, мотоциклист и его две пассажирки ушли.

Байкер катался без прав и мотошлема, также как и его пассажирки. Мотоцикл, купленный в апреле, мужчина на регистрационный учет в ГИБДД не поставил.

Инспекторы составили на водителя шесть протоколов. Ему грозит более 22000 рублей штрафа и административный арест.