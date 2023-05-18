Байкер с двумя пассажирами чуть не попал под поезд в Брянске
25-летний байкер с двумя пассажирами чуть не попал под поезд в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Авария произошла на железнодорожном переезде посёлка Белые Берега. С поездом столкнулся мотоцикл. Водитель с места ДТП скрылся.
Инспекторы установили, что за рулём мотоцикла «ИЖ-Юпитер» находился 25-летний брянец. На переезде при закрытом шлагбауме байкер выехал на тротуар. Транспорт съехал на пути и застрял. Увидев приближающийся поезд, мотоциклист и его две пассажирки ушли.
Байкер катался без прав и мотошлема, также как и его пассажирки. Мотоцикл, купленный в апреле, мужчина на регистрационный учет в ГИБДД не поставил.
Инспекторы составили на водителя шесть протоколов. Ему грозит более 22000 рублей штрафа и административный арест.
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