Байкер сломал ногу в ДТП в Брянске

40-летний байкер сломал ногу при столкновении мотоцикла и двух машин в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Бежицком районе Брянска. 71-летний водитель за рулём «ЛАДА -2107» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу KAWASAKI. 40-летний байкер ехал во встречном направлении. При столкновении мотоцикл отбросило на стоявший на выезде с прилегающей территории FORD MONDEO.

Байкер с закрытымп ереломом бедра и ушибом плеча попал в больницу.

Полиция проводит проверку.