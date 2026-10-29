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ЖКХ

Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске

2026, 29 октября 17:34
Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске
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Выравнивающий слой асфальта уложили на улице Ульянова в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В Бежицком районе Брянска идёт капитальный ремонт улицы Ульянова. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновляет 2,1 километра от улицы III Интернационала до улицы Литейной. 

Специалисты убрали прежнее покрытие и сделали выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а также приступили к укладке верхнего сло из прочной щебеночно-мастичной смеси. Работы ведутся вечером и ночью.

Кроме того, специалисты обновят наружные инженерные сети, отремонтируют тротуары, установят пешеходное ограждение. Также на улице Ульянова появятся новые остановочные павильоны, светофоры и светодиодные фонари.

Капремонт завершится в 2027 году.  Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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