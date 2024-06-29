Байкер врезался в «ГАЗ» на брянской трассе

32-летний байкер попал в больницу с переломами после аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 4 километре автодороги «Брянск –Новозыбков-граница с Республикой Беларусь». 32-летний водитель мотоцикла SUZUKI врезался в автомобиль «ГАЗ». 49-летний водитель грузового автомобиля остановился на запрещающий сигнал светофора.

Байкер с множественными переломами попал в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.