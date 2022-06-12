Baza сообщила о попытке подрыва нефтепровода «Дружба» под Клинцами

По данным телеграм-канала, злоумышленники установили три взрывных устройства.

В Брянской области попытались подорвать нефтепровод «Дружба», сообщает телеграм-канал Baza. Неизвестные установили три взрывных устройства.

По данным Baza, рано утром 11 июня недалеко от поселка Гулевка в Клинцовском районе, в 40 километрах от границы с Украиной, прогремели три взрыва. Тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства.

Одним из взрывов повреждена трансформаторная подстанция с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель, – там осталась воронка размером 40 на 20 сантиметров. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу – дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах, оставив воронку размером 40 на 60 сантиметров.

«Сам трубопровод «Дружба» не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой. По данным «Базы», разлива нефтепродуктов удалось избежать – с 24 февраля трубопровод законсервирован, но внутри находится дизельное топливо», – сообщают авторы телеграм-канала.

«Дружба» – крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х годах прошлого века, чтобы поставлять нефть в Восточную Европу, в социалистические дружественные на тот момент СССР страны: Чехословакию, Польшу, ГДР и другие.