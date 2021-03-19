Бежицкие полицейские задержали молодого парня за кражу денег и телефона

С заявлением о пропаже мобильного телефона и 13 тысяч рублей в полицию обратилась 21-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что накануне ночью вместе с ней в квартире находился ее знакомый. Пропажу имущества заявительница заметила только утром.

Общий ущерб составил порядка 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого и задержали его.

На допросе в полиции 18-летний злоумышленник признался, что заранее не планировал совершать кражу. Но, воспользовавшись непродолжительным отсутствием хозяйки квартиры, решил поискать в доме что-нибудь ценное. Похитив мобильный телефон и 13 000 рублей, подозреваемый сбежал из квартиры.

Причиненный потерпевшей ущерб молодой человек обязался полностью возместить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит до пяти лет тюрьмы.