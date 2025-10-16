Боевой опыт и новые компетенции

На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО.

Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин.

Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят после завершения службы.

Программу открыла оценочная конференция. Её цель – определить уровень управленческих компетенций участников.

«В течение дней обучения для курсантов пройдут лекции и мастер-­классы. Их проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ, а также сотрудники Правительства области. Для участников идёт формирование команды наставников и программы стажировок», – поделился губернатор.

Весь комплекс обучения продлится до июня 2026 года.

Василий Анохин пожелал защитникам продуктивной работы и выразил уверенность, что в будущем они станут надёжной опорой для смоленских гражданских учреждений и предприятий.

Материалы подготовил Андрей СМИРНОВ

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области