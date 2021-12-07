Более 10 миллионов рублей жители Брянщины отдали мошенникам за неделю

В полицию с заявлениями обратились 42 жителя региона.
В Брянской области на прошлой неделе стражами порядка зафиксировано более 40 случаев телефонных мошенничеств. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Сообщив потерпевшим об ошибочных поступлениях на счёт, выгодных кредитах, компенсациях, мошенники получали коды на подтверждение переводов. У 16 жителей Брянской области телефонные обманщики таким способом похитили 3 миллиона 300 тысяч рублей.
Популярной осталась схема и с сайтами частных объявлений. Потерпевшие, желая получить деньги за свои товары на карту, предоставляли мошенникам доступ к своим счетам и теряли деньги. Так расстались со сбережениями 17 жителей Брянской области. Лишились они более 400 тысяч рублей.
А двое жителей Брянска решили вложить деньги на фондовой бирже. В результате они потеряли более 3 миллионов рублей.
Всего за неделю у 42 жителей Брянской области мошенники похитили 10 миллионов 95 тысяч рублей.
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