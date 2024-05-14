Более 12 млн рублей выманили у брянцев лжеэксперты по инвестициям

Более 12 млн рублей выманили лжеэксперты по инвестициям у жителей Брянской области за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Мужчина пообщался с «экспертом» по инвестициям и решил вложить деньги в быстрый заработок. На указанные собеседников счета он перевёл 2 000 000 рублей. Ожидаемо, что после получения денег лжеэксперт исчез.

На прошлой неделе в аналогичную ситуация попали ещё восемь жителей Брянской области. Они лишились 10 582 000 рублей.