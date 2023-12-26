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Более 13 млн рублей похитили у брянцев лжебанкиры за неделю

2023, 26 декабря 12:12 Происшествия
Более 13 млн рублей похитили у брянцев лжебанкиры за неделю
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Более 13 млн рублей похитили у 21 брянца лжебанкиры на прошлой неделе. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 47 жителей Брянской области. Злоумышленники лишил их 24 216 700 рублей.

Почти половина попались на удочку мошенников, которые представлялись работниками банков. Они сообщали о якобы подозрительных операция со счетами. Жертв просили сообщить данные карты, перевести деньги на незнакомые счета и даже взять кредит. Таким способом со счетов 21 потерпевшего пропали 13 484 200 рублей.

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