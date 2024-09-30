Более 20 млн рублей похитили дистанционные мошенники у брянцев за неделю

Более 20 млн рублей похитили дистанционные мошенники у 37 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 37 жертв телефонных и кибермошенников. Потерпевшие лишились 20 634 000 рублей.

В трети случаев телефонные злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных денежных переводах, ошибочных списаниях, разблокировке счетов. Некоторым жертвам предлагали оформить кредит или получить бонусы.

Потерпевшие сами называли мошенникам коды для подтверждения операции. А некоторые переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» банковский счёт. Лжебанкиры выманили у 12 брянцев 10 078 000 рублей.