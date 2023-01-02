Более 550 брянских полицейских охраняли порядок в первый день нового года
Более 550 полицейских охраняли порядок в Брянской области в первый день 2023 года. Об этом сообщили в региональном УМВД.
1 января в Брянской области официальных новогодних гуляний на улицах города не было. Порядок на улицах охраняли более 550 сотрудников полиции и более 60 сотрудников частных охранных организаций, дружинников и представителей казачества.
Резонансных преступлений в первый день Нового года не произошло.
Так, полицейские задержали 30-летнего брянца, который пытался вынести алкоголь из магазина в Бежицком районе областного центра. Также в региона были зарегистрированы факты причинения умышленного вреда здоровью легкой и средней тяжести, угроза убийством и мошенничество.
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