Происшествия

Более 70 человек и 18 единиц спецтехники ищут провалившихся в реку детей в Брянске

2026, 22 января 15:48
Более 70 человек и 18 единиц спецтехники ищут провалившихся в реку детей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

В Брянске вторые сутки продолжается операция по поиску мальчиков, провалившихся под лёд на реке в микрорайоне Московский. На помощь местным спасателям приехали специалисты с оборудованием из Орловской и Калужской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего в поисковой операции участвуют более 70 человек и 18 единиц специализированной техники. Дно исследуют  21 водолаз с применением пяти плавсредств, а также два робототехнических глубоководных комплекса. 

