Более 700 граммов синтетического наркотика изъяли у брянца полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Брянска, причастного к незаконному обороту наркотиков. У мужчины стражи порядка изъяли полимерный пакет с порошком. Ещё несколько свёртков правоохранители обнаружили в квартире подозреваемого.

Экспертиза установила, что изъятое вещество – синтетический наркотик массой 395 граммов. Запрещенные вещества подозреваемый планировал сбыть в областном центре.

По координатам, указанным в мобильном телефоне задержанного, стражи правопорядка обнаружили тайники и изъяли ещё 311 граммов наркотика.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранта суд заключил под стражу.