Более 900 пожаров произошло в Брянске в прошлом году

Более 900 пожаров, в которых погибли 11 человек, произошло в Брянске в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации подвели итоги пожароопасного сезона 2023 года. Так, в городе произошло 918 пожаров. В 709 случаях горела трава или мусора.

На пожарах погибли 11 и пострадали 22 человека. В 2022 году смертей было больше – 16. При этом пострадали при возгораниях 20 человека.

За бесконтрольное выжигание сухой травмы в прошедшем сезоне специалисты привлекли к административной ответственности четырёх нарушителей.