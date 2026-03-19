Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жительницы Брянска

2026, 19 марта 08:13

Более двух миллионов рублей похитили мошенники у жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В полицию на прошлой неделе обратилась 55-летняя жительница Бежицкого района города Брянска. Ей на телефон поступил звонок от якобы сотрудником сервиса Госуслуг. Незнакомец проинформировал женщину, что на её имя оформлен кредит. Чтобы отменить незаконные действия, собеседник попросил подойти к банкомату и выполнить ряд операций. Введённая в заблуждение женщина перевела мошенникам 2195000 рублей.

В обстоятельствах мошенничества разбираются полицейские.