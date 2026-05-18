Житель Мглина лишился машины за вождение в нетрезвом виде

2026, 18 мая 13:20

Житель Мглина лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Мглинского района.

14 марта 2026 года на улице Ленина в городе Мглине фигуранта за рулём Honda Civic остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина оказался нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на 2 года. Иномарку конфисковали в доход государства. Решение не вступило в законную силу.