Более шести млн рублей отдали брянцы лжебанкирам

Мошенники, представляясь работниками банков, похитили у жителей Брянской области более шести миллионов рублей за неделю. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На прошлой недели жертвами обманщиков стали 29 жителей Брянской области. Они лишись 10 586 588 рублей. Больше половины получили лжебанкиры.

Мошенники представлялись сотрудниками банков и сообщали о подозрительных операциях с картами и счетами. Жертвы сами сообщали важные данные в том числе и код для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 11 потерпевших пропали 6 372 723 рубля.