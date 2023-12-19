Более тысячи пар обуви без маркировки обнаружили брянские таможенники в магазинах Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверочные мероприятия провели сотрудники таможни в торговых точках Брянска. В магазинах, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, правоохранители обнаружили свыше 1,2 тысячи пар обуви. Контрольных идентификационных знаков на изделиях не было.

«Часть товара имеет признаки контрафактности, такая обувь может быть небезопасна для потребителей», — уточнил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Виктор Толочко.

Материалы проверки сотрудники таможни передали в Брянскую транспортную прокуратуру. Предпринимателю грозит штраф с конфискацией товара.

Фото пресс-службы Брянской таможни