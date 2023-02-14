Больше семи миллионов похитили лжебанкиры у брянцев

На прошлой недели лжебанкира выманили в жителей Брянской области более семи миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За прошедшую неделю в полицию Брянской области обратились 29 жертв телефонных и кибермошенничеств. Они лишись 9 966 000 рублей.

В большинстве случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счёта. Некоторым потерпевшим предлогами получить кредит на выгодных условия. Жертвы мошенничеств сами передавали данные счетов и коды для подтверждения операции.

Таким способом со счетов 18 потерпевших пропали 7 672 000 рублей.