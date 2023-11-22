Больше сотни патронов изъяли брянские полицейские за два дня

Больше сотни патронов изъяли брянские полицейские из незаконного оборота за два дня операции «Арсенал». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области завершилась оперативное мероприятие «Арсенал». Полицейские за два дня выявили 10 фактов незаконного оборота оружия. По двум из них правоохранители возбудили уголовные дела. Ещё по трём фактам назначены экспертизы. К пять человек сдали оружие добровольно и избежали ответственности.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли две единицы оружия и 102 патрона различного калибра.