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Больше сотни патронов изъяли брянские полицейские за два дня

2023, 22 ноября 09:40 Происшествия
Больше сотни патронов изъяли брянские полицейские за два дня
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Больше сотни патронов изъяли брянские полицейские из незаконного оборота за два дня операции «Арсенал». Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянской области завершилась оперативное мероприятие «Арсенал». Полицейские за два дня выявили 10 фактов незаконного оборота оружия. По двум из них правоохранители возбудили уголовные дела. Ещё по трём фактам назначены экспертизы. К пять человек сдали оружие добровольно и избежали ответственности.

Из незаконного оборота стражи порядка изъяли две единицы оружия и 102 патрона различного калибра.

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