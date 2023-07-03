Брачный аферист обманул 51-летнюю жительницу Брянска

Мошенник под видом влюбленного иностранца «развёл» 51-летнюю жительницу областного центра на 240 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратилась 51-летняя жительница Советского района Брянска. В социальной сети она долго общалась с иностранцем. Мужчина покорил женщину галантностью. Он даже пообещал приехать. Однако поездке мешали финансовые проблемы. Решить их взялась потерпевшая. Она перевела интернет-знакомому 240 тысяч рублей. И только после этого поняла, что стала жертвой брачного афериста.