Бригадир брянского водоканала получил условное наказание за гибель работника

На сцене и за сценой Как в регионе поддерживают сельские ДК. Дом культуры на селе – это больше чем место для развлечения, приятного времяпрепровождения или встреч с односельчанами. Это сердце и душа села, очаг культуры и центр притяжения жителей всех возрастов. Если в деревне или посёлке работает клуб, значит, у населённого пункта есть будущее. Именно по-этому так важно уделять этим учреждениям культуры особое внимание, ремонтировать и модернизировать их.

Приезжайте к нам в гости! В Смоленской области продолжается планомерная работа по развитию туристического потенциала региона и привлечению к нам туристов. Очередной шаг в этом направлении был сделан в начале мая – в регионе подвели итоги первого областного грантового конкурса в сфере туризма. В финал вышли 14 проектов, на реализацию которых власти направят почти 15 млн руб. Более подробно о победителях конкурса рассказал губернатор Василий Анохин на своей страничке в соцсетях. «Половина инициатив –

И пусть горит Вечный огонь В сквере Памяти Героев Хиславичей зажгли Вечный огонь. Раньше он горел только в памятные дни, а теперь мемориал подключён к сетевому природному газу и, значит, не потухнет. Место это святое для каждого жителя посёлка. Здесь в двух братских могилах покоятся погибшие в боях с фашистами бойцы и командиры 393‑го артиллерийского миномётного батальона, 43‑го гвардейского танкового полка и 435‑го медсанбата. Напомним, что по решению Президента России Владимира Путина

Командный состав В Смоленске на базе филиала РАНХиГС откроют пункт оценки участников программы «Время героев» (времягероев.рф). Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. По состоянию на начало мая на участие в программе подано более 44 тысяч заявок из различных регионов страны. В их числе и бойцы из Смоленской