Брянца обвиняют в истязании дочери и попытке задушить сожительницу

Жителя Навлинского района, обвиняют в истязании маленькой дочери и попытке задушить сожительницу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи расследуют уголовное дело об систематическом нанесении побоев ребёнку и угрозе убийством женщине. В преступлениях обвиняют 43-летнего жителя Навлинского района.

По версии следствия, с августа 2022 года по январь 2023 года в пьяный мужчина в доме своей сожительницы регулярно избивал их общую маленькую дочь. Вечером 11 января 2023 года он поссорился с женщиной и, угрожая убийством, стал её душить.

Подозреваемого отправили под домашний арест и запретили общаться с потерпевшими. Но тот не соблюдал ограничения. Суд заключил фигуранта под стражу на время расследования.