Брянские следователи подготовили к школе оставшегося без родителей кадета

2026, 01 сентября 12:42

Брянские следователи подготовили к школе оставшегося без родителей кадета. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области помогли собраться в школу пятикласснику кадетской школе имени Героя России В.И. Шкурного Виктору Петраков. Мальчик остался без родителей и его воспитывает бабушка.

В преддверии Дня знаний Виктора пригласили в следственный комитет. Он познакомился с криминалистической техникой и побывал на экскурсии в музее следствия.

Офицеры ведомства вместе с кадетом посетили магазин и приобрели для него все необходимые школьные принадлежности.