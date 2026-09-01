Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Брянские следователи подготовили к школе оставшегося без родителей кадета

2026, 01 сентября 12:42
Брянские следователи подготовили к школе оставшегося без родителей кадета
Источник фото

Брянские следователи подготовили к школе оставшегося без родителей кадета. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Сотрудники следственного управления СК России по Брянской области помогли собраться в школу пятикласснику кадетской школе имени Героя России В.И. Шкурного Виктору Петраков. Мальчик остался без родителей и его воспитывает бабушка.

В преддверии Дня знаний Виктора пригласили в следственный комитет. Он познакомился с  криминалистической техникой и побывал на экскурсии в музее следствия.  

Офицеры ведомства вместе с кадетом посетили магазин и приобрели для него все необходимые школьные принадлежности.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Молодого брянца ждёт суд за повторное пьяное вождение
01 сентября 15:32
Молодого брянца ждёт суд за повторное пьяное вождение
Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Унече
01 сентября 14:31
Кражу велосипеда раскрыли полицейские в Унече
Более четырёх тысяч человек посетили «Ночь кино» в Брянской области
01 сентября 13:51
Более четырёх тысяч человек посетили «Ночь кино» в Брянской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16328) брянск (7192) ДТП (2855) ГИБДД (2423) прокуратура (2174) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1719) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1135)