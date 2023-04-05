Брянца обвиняют в незаконном распространении персональных данных

23-летнего брянца ждёт суд за незаконное распространение персональных данных абонентов. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Брянские следователи направили в суд уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении персональных данных. Своим положением злоупотребил 23-летний житель областного центра, работающий в офисе продаж и обслуживания оператора сотовой связи.

По версии следствия молодой человек по просьбе знакомого незаконно скопировал на свой смартфон и переслал через мессенджер персональные сведения о восьми абонентах.

Фигуранту предъявили обвинение по двум статьям.