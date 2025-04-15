Брянца обвиняют в обмане водителя такси

Брянца обвиняют в хищении более трёх тысяч рублей у водителя такси. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний житель Брянска, подрабатывающий таксистом. Один из пассажиров не оплатил поездку, а также занял денег, а затем скрылся. Ущерб составила 3 580 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили недобросовестного пассажира. Им оказался ранее судимый 47-летний житель Брянска.

Мужчина рассказал, что приехала на такси на строительный рынок. Он попросил водителя одолжить ему 2 800 рублей, так как якобы в магазине принимают только наличные. Он пообеща по возвращению перевести долг на карту. Злоумышленник ушёл в павильон и покинул его через запасной выход.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».