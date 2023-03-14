Брянца обвиняют в смерти приятеля

67-летний жителя города Брянска задержали по подозрению в причинении смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинение смертельных травм. В преступлении подозревают 67-летнего жителя города Брянска.

По версии следствия, вечером 5 марта мужчина был в квартире своего знакомого на улице Профсоюзов Володарского района. Приятели поссорились. Фигурант жестоко избил потерпевшего. Тот умер спустя некоторое время.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение. Его отправили в СИЗО.