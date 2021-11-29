Брянца объявили в розыск за кражу кабеля на 887 тысяч рублей

Его подельника задержали.

Ранее судимый 25-летний житель Брянска и его 31-летний сообщник в течение месяца крали со склада в Супонево катушки с оптическим кабелем. Размер причиненного строительной организации ущерба превысил 887 тысяч рублей. Кабель злоумышленники продавали через Интернет, в том числе в другие регионы страны.

25-летнего брянца удалось задержать, сообщает областное УМВД. Суда он дожидается под стражей. Его подельника объявили в розыск. Каждому из них грозит до шести лет заключения.