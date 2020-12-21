Брянца осудят за экстремизм в соцсетях

Житель Брянска 1995 года рождения предстанет перед судом за экстремизм в интернете, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 9 апреля 2020 года подозреваемый разместил в соцсетях комментарии, которые содержали призывы к насильственным и разрушительным действиям по отношению к группе, выделяемой по религиозному признаку.

Уголовное дело рассмотрит Володарский районный суд Брянска.

Напомним, брянец получил срок за призывы к экстремизму в соцсетях.