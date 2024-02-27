Жительницу Брянска ждёт суд за участие в экстремистской организации

Жительницу Брянска ждёт суд по обвинению в участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. В преступлении обвиняют 52-летнюю жительницу города Брянска.

По версии следствия, с октября 2019 года по сентябрь 2023 года женщина участвовала в запрещённого в России объединения «Союз Славянских Сил Руси». Она убеждала других людей следовать идеям экстремистской организации.

Женщине грозит до шести лет колонии.