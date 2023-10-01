Брянца подозревают в краже 100 тыс рублей из сейфа
Ранее судимого брянца подозревают в краже 100 тыс рублей из сейфа в автосервисе. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию о краже сообщили сотрудники автосервиса, расположенного в Фокинского района Брянска. Ночью из сейфа в офисе пропали 100 тысяч рублей. Прибывшие полицейские следов взлома при осмотре места происшествия не обнаружили.
Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Брасовского района.
Мужчина рассказал, что спрятался в помещении автосервиса и дождался когда сотрудники уйдут. Сейф он открыл оставленным в замке ключом. А ранее мужчина похитил ноутбук из квартиры своей знакомой.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Кража».
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