Брянца, пытавшегося убить бабушку, хотят отправить на лечение

Медики диагностировали у молодого человека психическое расстройство.

В Брянске перед судом предстанет 27-летний житель поселка Белые Берега, пытавшийся убить свою бабушку.

Как сообщает региональное следственное управление, поздно вечером 1 июля 2020 года молодой человек поссорился с бабушкой и нанес ей множественные удары металлическим предметом по голове. Пожилая женщина потеряла сознание. Придя в себя, она смогла выбраться из дома и обратилась за медицинской помощью.

Уголовное дело направили в суд. Поскольку житель Белых Берегов психически болен, следствие ходатайствует о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера.