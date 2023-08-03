Брянца суд оштрафовал на 2 млн рублей за взятку судебному приставу

Брянца суд оштрафовал на 2 млн рублей за взятку в 200 тысяч рублей судебному приставу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о даче взятки должностному лицу. На скамье подсудимых оказался 54-летний мужчина.

С февраля по ноябрь 2022 года обвиняемый передал начальнику Бежицкого районного отделения судебных приставов Брянска 200 тысяч рублей за ускорение окончания исполнительного производства.

Суд приговорил виновного к штрафу в два миллиона рублей. Решение не вступило в законную силу.