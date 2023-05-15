Брянца суд отправил под арест за осквернение георгиевской ленты

Суд отправил 33-летнего брянца под домашний арест за осквернение георгиевской ленты.

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело об осквернении символов воинской славы России. В преступлении обвиняют 33-летнего жителя Брянского района.

По версии следствия, что в марте мужчина в поселка Нетьинка сорвал с одежды мужчины георгиевскую ленту и затоптал её.

Следователь просил суд взять обвиняемого под стражу. Брянский районный суд назначил мужчине домашний арест на время расследования.