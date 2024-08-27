Брянца суд отправил в колонию за кражи и уклонение от надзора

Брянца суд отправил в колонию на полтора года за кражи и уклонение от надзора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района рассмотрел уголовное дело о кражах и уклонении от административного надзора. Приговор выслушал 47-летний мужчина.

Не раз уже судимый за кражи фигурант находился под административным надзором. Суд запретил ему выезжать из Погарского района. Но мужчина регулярно нарушал это требование. А в январе, марте и апреле обвиняемый совершил несколько краж продуктов и алкогольных напитков из магазинов в Погаре.

Суд отправил виновного на полтора года в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.