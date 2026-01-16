Брянца суд отправил в колонию за мошенничество с автомобилями

2026, 16 января 15:32

Брянца суд отправил в колонию за мошенничество с автомобилями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дело о мошенничестве в крупном размере рассмотрел брянский суд. Приговор выслушал 21-летний житель Унечского района.

С февраля по май 2025 года фигурант забрал у двоих потерпевших автомобили под предлогом их перепродажи и возврата оговоренной денежной суммы. Выполнять обязательства он не планировал. Машины обвиняемый продал, а деньги присвоил.

Кроме того, он получил от ещё одного потерпевшего деньги на покупку автомобиля. Но приобретать он транспортное средство не планировал, а деньги потратил.

Общая сумма ущерба превысила 430 тысяч рублей. Подсудимый признал себя виновным. Но ущерб троим потерпевшим так и не возместил.

Суд приговорил виновного к трём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.