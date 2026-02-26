Брянские горнолыжники завоевали награды на первенстве в Липецке

2026, 26 февраля 09:25

Брянские горнолыжники завоевали награды на первенстве в Липецке. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшую субботу в Липецке прошло Открытое первенство Липецкой области по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды». На горнолыжном комплексе «Хиллпарк» собрались более 80 спортсменов из Липецка, Воронежа, Тамбова, Брянска, Калуги и Москвы.

В дисциплине «слалом-гигант» выступили воспитанники спортшколы «Олимп» города Брянска. Первое место занял Андрей Богданов. Серебряным призёром стал Ярослав Котов.