Брянские горнолыжники завоевали награды на первенстве в Липецке

2026, 26 февраля 09:25
Брянские горнолыжники завоевали награды на первенстве в Липецке. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

В минувшую субботу в Липецке прошло Открытое первенство Липецкой области по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды». На горнолыжном комплексе «Хиллпарк» собрались более 80 спортсменов из Липецка, Воронежа, Тамбова, Брянска, Калуги и Москвы.

В дисциплине «слалом-гигант» выступили воспитанники спортшколы «Олимп» города Брянска. Первое место занял Андрей Богданов. Серебряным призёром стал Ярослав Котов.

