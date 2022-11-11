Брянца суд отправил в колонию за попытку убить двух женщин

Жителя Клинцов суд приговорил к 10 годам колонии за покушение на убийство двух женщин. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнему жителю города Клинцы.

В ночь на 13 февраля 2022 года мужчина в своей квартире пил с двумя женщинами 46 и 48 лет. С приятельницами во время застолья он поссорился. Из охотничьего ружья мужчина выстрелил одной женщине в живот, а другой – в ногу. Забрав ружье, мужчина попытался скрыться на машине. Автомобиль задержали инспекторы ДПС на автодороге «Брянск-Новозыбков». В квартире и машине фигуранта правоохранители нашли порох и самодельные патроны к ружью.

Пострадавшие выжили благодаря своевременной помощи медиков.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима и 150 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.