Брянца суд отправил в колонию за попытку убить двух женщин

Жителя Клинцов суд приговорил к 10 годам колонии за покушение на убийство двух женщин. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 60-летнему жителю города Клинцы.
В ночь на 13 февраля 2022 года мужчина в своей квартире пил с двумя женщинами 46 и 48 лет. С приятельницами во время застолья он поссорился. Из охотничьего ружья мужчина выстрелил одной женщине в живот, а другой – в ногу. Забрав ружье, мужчина попытался скрыться на машине. Автомобиль задержали инспекторы ДПС на автодороге «Брянск-Новозыбков». В квартире и машине фигуранта правоохранители нашли порох и самодельные патроны к ружью.
Пострадавшие выжили благодаря своевременной помощи медиков.
Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима и 150 тысяч рублей штрафа. Решение не вступило в законную силу.
09.11.2022 11:54
В Смоленске почетным жителям устроили праздник
В Смоленске почетным жителям устроили праздник. Мероприятие состоялось накануне Дня народного единства. Церемония награждения почетных жителей Смоленской области прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Связь поколений». Инициаторами мероприятия выступили депутаты Смоленской областной Думы Ольга Васильева и Виталий Вовченко. Гостей торжества со сцены приветствовал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Он отметил, что самое большое богатство
08.11.2022 14:50
Будущим водителям рассказали о последствиях нарушения ПДД на переездах
Сегодня на переезде, расположенном около улицы Районная Подстанция города Сафоново в Смоленской области, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок безопасности для курсантов местной автошколы. Мероприятие организовано в рамках профилактической акции «Внимание, переезд!». Будущим водителям ещё раз напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, акцентировав внимание на тяжёлых последствиях нарушений