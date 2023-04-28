Брянца суд отправил в колонию за торговлю героином

42-летний брянец проведёт шесть с половиной лет в колонии за торговлю героином. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о торговле запрещёнными веществами. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель города.

23 июля прошлого года мужчина продал героин своему знакомому за 700 рублей. А 14 февраля этого года он купил ещё 1,7 грамма того же наркотика и расфасовал для дальнейшего сбыта. Но его задержали полицейские.

Суд приговорил виновного к шести с половиной годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.