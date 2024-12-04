Брянца суд отправил в колонию за убийство соседа

Брянца суд отправил в колонию на 12 лет за убийство соседа монтировкой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых оказался ранее судимый житель города Клинцы.

Вечером 26 июля пьяный мужчина на лестничной площадке общежития по улице Демьяна Бедного в Клинцах поссорился с соседом. Фигурант ударил оппонента по голове металлической, а затем избил кулаками. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.