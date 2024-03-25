Брянца суд отправил в колонию за убийство сожителя своей матери
Жителя Навли суд отправил в колонию на девять лет за причинение смертельных травм сожителю своей матери. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель посёлка Навля.
Вечером 29 октября прошлого года пьяный мужчина был у себя дома по улице Карла Маркса вместе с матерью и её сожителем. Мужчины поссорились. Фигурант жестоко избил оппонента. Потерпевший умер на месте происшествия. Позже обвиняемый закопал тело недалеко от поселкового кладбища.
Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии особого режима. Решение не вступило в законную силу.
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