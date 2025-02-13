Брянца суд отправил в колонию за выращивание наркотиков

Брянца суд отправил на полтора года в колонию за выращивание наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Приговор выслушал 41-летний житель города Клинцы.

В 2024 году фигурант на своём дачном участке вырастил наркотикосодержащее растение коноплю. Он собрал, измельчил и хранил наркотик для личного потребления. В августе 2024 года сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота свыше 380 граммов марихуаны и 168 граммов частей конопли.

Подсудимый признал себя виновным и пояснил, что планировал использовать наркотик в медицинских целях при обострении заболеваний.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.