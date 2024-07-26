Брянца ждёт колония за склонение двух подростков к потреблению наркотиков

Брянца ждёт колония за склонение двух 16-летних подростков к потреблению марихуаны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Мглинского района вынес приговор по уголовному делу о склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель.

В ноябре 2023 года фигурант склонил двух 16-летних подростков к потреблению марихуаны. Одному из мальчиков стало плохо и ему понадобилась медицинская помощь. Врачи и обнаружили наркотики в крови подростка.

Суд приговорил виновного к 10 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.