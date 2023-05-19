Брянца ждёт суд за обман бывшей супруги

Брянца, обманом продавшего автомобиль бывшей супруги, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина рассказала, что в разводе с мужем, но периодически одалживала принадлежащий ей автомобиль «Audi» бывшему супругу. Но однажды иномарку владелице он не вернул и пропал. Женщина не хотела доводить ситуацию до суда и ждала. Но потом узнала, что машина оформлено на другого человека.

По версии следствия, 45-летний житель Брянска использовал фиктивную доверенность и переоформил автомобиль на знакомую.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет колонии.