Брянца ждёт суд за обман бывшей супруги
Брянца, обманом продавшего автомобиль бывшей супруги, ждёт суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина рассказала, что в разводе с мужем, но периодически одалживала принадлежащий ей автомобиль «Audi» бывшему супругу. Но однажды иномарку владелице он не вернул и пропал. Женщина не хотела доводить ситуацию до суда и ждала. Но потом узнала, что машина оформлено на другого человека.
По версии следствия, 45-летний житель Брянска использовал фиктивную доверенность и переоформил автомобиль на знакомую.
Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет колонии.
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