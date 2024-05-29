Брянца ждёт суд за погибшего в аварии знакомого

Брянца ждёт суд за смертельное ДТП, в котором погиб его знакомый. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о управлении транспортом в нетрезвом виде и смертельной ДТП. В преступлении обвиняют 39-летнего мужчину.

По версии следствия, днём 8 октября прошлого года в пьяный фигурант в посёлке Любохна сел за руль мотоцикла «ИЖ Юпитер-5». Он не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.А аварии погиб пассажир мотоцикла.