Брянца ждёт суд за погибшего в аварии знакомого
Брянца ждёт суд за смертельное ДТП, в котором погиб его знакомый. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о управлении транспортом в нетрезвом виде и смертельной ДТП. В преступлении обвиняют 39-летнего мужчину.
По версии следствия, днём 8 октября прошлого года в пьяный фигурант в посёлке Любохна сел за руль мотоцикла «ИЖ Юпитер-5». Он не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.А аварии погиб пассажир мотоцикла.
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Дороги местного значения
Как будет меняться Руднянский район? Губернатор Василий Анохин продолжает посещать районы Смоленщины и встречаться с жителями. На прошлой неделе он побывал в Руднянском районе. О затронутых проблемах, принятых решениях и будущих проектах он рассказал по итогам визита в муниципалитет. Машины и ремонт По традиции одна из насущных тем, – состояние дорожного покрытия. «В прошлом году отремонтировали большой
Пусть меня научат
В Смоленской области, как и в целом по стране, сейчас пора выпускных экзаменов. Пройдёт немного времени и вчерашние 11-классники узнают свои баллы по ЕГЭ, получат на руки аттестаты и начнут «штурмовать» вузы, чтобы продолжить обучение. Для этого необязательно ехать в Москву или Северную столицу. В регионе создано немало бюджетных мест по востребованным на рынке труда
За школьной партой
На карте Смоленской области может появиться ещё одна школа – её планируют построить в микрорайоне Алтуховка. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. «Её возведение будет рассмотрено для включения в федеральную программу, разрабатываемую по поручению Президента России. Стоимость объекта – более 2 млрд руб», – рассказал глава региона. Известно, что новое образовательное учреждение рассчитано на 726 мест. Детали будущего проекта губернатор
Код допуска
Смоленск станет площадкой для проведения всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Он объединит талантливых ребят со всей страны, увлечённых информационными технологиями. Детали организации масштабного мероприятия обсудили во время прошедшей встречи губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Минцифры России Максут Шадаев. «Договорились, что ведомство окажет содействие в подготовке к форуму. К партнёрскому участию будут также привлечены VK и Яндекс», – рассказал об итогах встречи глава
Скажите «сыр»
В Смоленской области будут производить сыр «Чеддер» – выпуск популярного продукта будет налажен в Гагарине. И в ближайшее время первая партия сыра будет готова к продаже. Напомним, что соответствующее соглашение между правительством Смоленской области и заводом «Гагаринконсервмолоко» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. «В настоящее время реализация этого инвестпроекта находится на финальном этапе, – рассказал губернатор Василий Анохин. – Общий объём инвестиций, вложенных
Пришло время героев
В Смоленске начал работу пункт оценки участников программы «Время героев». Это новый кадровый проект, реализуемый по поручению Президента Владимира Путина. Ранее глава государства назвал тружеников и воинов – всех, кто служит России, – «подлинной настоящей элитой». Смоленский пункт оценки открыт на базе филиала президентской академии (Чуриловский тупик, 6/2) и работает с 9:00 до 18:00 ежедневно. Выбрать удобную дату и время для прохождения тестирования можно