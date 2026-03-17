Квартирный тупик: брянский рынок жилья застыл в ожидании

2026, 17 марта 16:07
Жилищный рынок областного центра демонстрирует нетипичную картину — при падающем спросе цены упорно держатся на высоком уровне. Исследование РИА Рейтинг показало: Брянск строит всего 0,57 квадратных метра на человека, что вдвое ниже среднего показателя по крупным городам России.

При этом за год квартиры подорожали существенно: новостройки — почти на 12 тысяч за «квадрат», вторичка — на 14 тысяч. Средняя стоимость первичного жилья достигла 124,4 тысячи рублей за метр.

«До СВО люди скупали недвижимость, боясь за сбережения. Цены взлетели и законсервировались на этом уровне», — поясняет эксперт по недвижимости Юрий Крюков. Ситуация усугубилась исчезновением льготной ипотеки — теперь кредиты под 16-17% годовых мало кого привлекают.

Активность проявляют лишь жители приграничных районов, получившие компенсации и покупающие жилье в Брянске. Остальные покупатели находятся в режиме ожидания, надеясь на улучшение условий кредитования.

Источник – сайт АиФ-Брянск

