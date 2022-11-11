Брянца ждёт суд за убийство посетителя пиццерии

Житель Карачевского района предстанет перед судом за убийство посетителя пиццерии в Брянске.

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве. В преступлении обвиняют 38-летнего жителя Карачевского района.

По версии следствия, 20 августа пьяный обвиняемый около кафе «Леопицца» в Фокинском районе города Брянска поссорился с посетителем. Фигурант несколько раз ударил оппонента ножом в грудь и живот. Потерпевший упал на асфальт и умер. Обвиняемый уехал на своем автомобиле. Позднее его задержали правоохранители.

Уголовное дело направлено в суд.